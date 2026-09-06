Coppa Campania Promozione, primo turno: Agropoli travolgente, Poseidon e Faiano ipotecano il passaggio

È scattato tra sabato e domenica il primo turno d’andata della Coppa Campania di Promozione 2026-2027, con diverse formazioni del territorio protagoniste di un weekend ricco di gol ed emozioni. Il quadro delle gare, che si concluderà con i ritorni fissati per il 23 settembre, comincia già a delineare le prime tendenze verso i sedicesimi di finale, in programma tra il 7 e il 21 ottobre.

Agropoli, poker show al Guariglia

Prestazione di assoluta autorità per l’Agropoli, che travolge 4-0 il Centro Storico Salerno allo stadio “Raffaele Guariglia”. I cilentani partono forte fin dai primi minuti, sfiorando il vantaggio in più occasioni tra Tedesco, Pandolfi e Capozzoli, prima di sbloccare il match al 30′ proprio con Tedesco, servito da una splendida azione personale ancora di Capozzoli. Il raddoppio arriva al 43′ con un preciso colpo di testa di Pandolfi, mentre nella ripresa i padroni di casa calano il tris e il poker grazie al rigore trasformato da Canavese. Un successo netto e convincente che mette una seria ipoteca sulla qualificazione, lasciando al Centro Storico Salerno il compito, decisamente in salita, di ribaltare il risultato nel match di ritorno.

Poseidon show contro il San Gregorio, bene anche il Faiano

Tra le gare più ricche di reti del weekend spicca il netto 5-1 della Poseidon 1958 sull’Atletico San Gregorio, risultato che lancia i pestani verso la qualificazione con ampio margine di vantaggio in vista del ritorno. Sorride anche lo U.S. Faiano 1965, che passa 2-0 sul campo del Club Serre Calcio: una prestazione solida che complica non poco i piani degli alburnini, chiamati a un’impresa nella gara di ritorno per provare a raggiungere i sedicesimi di finale.

Bellizzi-Baronissi e il derby Pisciotta-Santa Maria Cilento: gare in corso

Grande attesa, come da pronostico, per il derby tutto cilentano tra Atletico Pisciotta e Pol. Santa Maria Cilento, finito 1 a 0 per i padroni di casa che faranno il loro esordio assoluto in Promozione, e per la sfida tra Bellizzi e Baronissi Calcio 2010, finita con un netto 3 a 1.

Verso il ritorno

Il quadro del primo turno resta dunque apertissimo. Se Agropoli, Poseidon e Faiano hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno grazie ai successi nell’andata, il derby cilentano di Pisciotta promette di regalare ulteriori emozioni prima dell’appuntamento con i sedicesimi di finale, in programma tra il 7 e il 21 ottobre 2026.