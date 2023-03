Cooperativa di Comunità, Atena Lucana: tutto pronto per il secondo appuntamento, si parlerà di strategia e piano di strategia

La nascita di una Cooperativa di comunità aperta a tutta la cittadinanza di Atena Lucana e degli altri Comuni del Vallo di Diano sta riscuotendo un grande successo. Dopo il primo appuntamento, che ha avuto luogo il 20 febbraio scorso, il progetto continua con il secondo appuntamento previsto per lunedì 6 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Comunale Istituto Scolastico di Atena Lucana in via G. Marconi.

Le finalità

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire nuove opportunità lavorative, in collaborazione con il progetto “Archivio Atena”, che mira a costruire un archivio di comunità finalizzato a censire e promuovere il patrimonio materiale, immateriale e naturale locale.

Durante il secondo appuntamento, saranno affrontati due temi di grande importanza per il successo della cooperativa: la strategia e il modello di business, nonché il piano di marketing. Gli interventi saranno guidati dall’esperienza di Legacoop, la più grande organizzazione di cooperative italiane, che ha acquisito una vasta conoscenza e competenza in questi settori.

Ecco la Cooperativa e le attività

La Cooperativa di comunità rappresenta un modello di innovazione sociale in cui i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, fornendo sostegno all’autoimprenditorialità. Per essere considerata tale, deve avere come obiettivo esplicito quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.

L’impegno di Atena Lucana

L’idea del Comune di Atena Lucana e di Archivio Atena è quella di creare una Cooperativa di comunità, con lo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali nello spazio di una piccola comunità, coerenti con le tipologie settoriali dell’intervento proposto nel piccolo centro di Atena Lucana. Il fine ultimo è quello di coinvolgere nel progetto cooperativo di sviluppo locale sostenibile il più alto numero di soggetti/attori che vivono e operano sul territorio. Tali azioni saranno determinanti per valorizzare energie e ricchezze locali, al fine di attirare e trattenere i componenti della comunità per il rilancio economico-sociale del territorio.

La Cooperativa di comunità rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Atena Lucana e degli altri Comuni del Vallo di Diano, poiché permette di creare nuove opportunità lavorative e di valorizzare le risorse locali. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che potrebbe avere un impatto significativo sulla comunità e sul territorio circostante