Convergenze ottiene l’upgrade del rating pubblico da B1.2 a B1.1, soddisfatto il presidente Pingaro: “Un importante passo avanti per tutti noi”

Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici, ha effettuato l’upgrade di rating di credito per Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON. Il rating di credito è stato migliorato da B1.2 a B1.1 sulla Società e sul prestito obbligazionario denominato “Euro 1.000.000,00 – Tasso Variabile con scadenza 14 aprile 2027” emesso in data 14 aprile 2020.

La soddisfazione del presidente Pingaro

Rosario Pingaro, CEO e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “Il miglioramento del rating

pubblico su Convergenze e sul prestito obbligazionario rappresentano un’importante soddisfazione per noi,

poiché attestano la solidità finanziaria e l’efficacia delle nostre strategie di crescita. Questo risultato è frutto

del lavoro congiunto di tutta la squadra di Convergenze e rafforza la nostra capacità di continuare ad

espandere le nostre reti proprietarie, incrementare la base clienti e ampliare ulteriormente la nostra offerta

commerciale, mantenendo al contempo un profilo finanziario sostenibile e solido”.

I miglioramenti

L’upgrade del rating pubblico riflette la crescita delle performance economiche semestrali e la riduzione

del leverage finanziario al 30/06/2024. Il miglioramento dei risultati economici deriva principalmente, per la

BU TLC dal rafforzamento del portafoglio clienti, mentre per la BU Energy dall’incremento del mark-up

commerciale. Dal punto di vista finanziario le migliori performance economiche, unitamente ad una ge-

stione del capitale circolante più efficiente, hanno permesso di coprire gli investimenti effettuati nel seme-

stre (infrastrutture proprietarie FTTH, Wi-Fi e datacenter) evidenziando un Free Cash Flow positivo. La

Società fa dunque registrare una contrazione della Posizione Finanziaria Netta al 30/06/2024 eviden-

ziando un miglioramento degli indici di leverage.

In linea con quanto osservato a livello infrannuale, Cerved Rating Agency stima per il 2024 un Valore della

Produzione in aumento, grazie al costante sviluppo del portafoglio clienti per entrambe le BU e una margi-

nalità operativa in ulteriore miglioramento dovuto, per la BU TLC alla maggiore clientela servita dall’infra-

struttura proprietaria, in costante crescita negli ultimi anni, e per la BU Energy al full year impact della revi-

sione dei listini avvenuta nel corso del 2023. Dal punto di vista finanziario, a fronte di investimenti in asse-

stamento rispetto agli esercizi precedenti ed in considerazione di un ciclo monetario stabile e allineato al

trend semestrale, si stima un leverage finanziario che permarrà sostenibile e allineato all’attuale classe di

rating.