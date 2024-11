Convergenze incontra i propri partner wholesale, operatori Tlc di livello nazionale

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, ha riunito, presso la propria sede, il Convergenze Innovation Center, i propri partner TLC, quelli con cui sono attivi rapporto commerciali Wholesale, per presentare le recenti innovazioni tecnologiche e approfondire temi chiave di business.

La giornata, caratterizzata da interventi che riguardavano diverse tematiche relative a Convergenze, tra cui le offerte wholesale, la recente presenza in Albania grazie alla costituzione di Convergenze Sh.p.k., e la presentazione di Convergenze TV, è stata l’occasione per rafforzare le relazioni esistenti con i clienti e presentare tutte le novità, anche grazie a momenti di confronto e networking.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Il Convergenze ‘ConNOI Network Meeting’ rappresenta un appuntamento unico e un importante momento di confronto tra i principali operatori TLC italiani. Siamo felici di aver avuto l’occasione di incontrare, a Capaccio Paestum, una così importante platea di aziende e operatori del settore TLC, che ringrazio per la loro partecipazione e l’entusiasmo dimostrato nel prendere parte a questo evento. Sono convinto che Convergenze possa diventare, sempre più, una realtà di riferimento delle telecomunicazioni, grazie ad un’ infrastruttura proprietaria in crescita e ai servizi collegati. Le nostre soluzioni e le nostre solide partnership stanno facendo crescere la nostra realtà e il nostro business”