Convegno sull’Autonomia Differenziata: Diseguaglianze e Diritti Fondamentali a Salerno il 31 Maggio

Il prossimo 31 Maggio alle ore 17.00 si terrà a Salerno un importante convegno promosso da Vincenzo Folgieri, presidente dell’Associazione Culturale Proudhon. L’evento avrà luogo presso la Sala Marcello Torre Palazzo della Provincia. Il titolo dell’incontro è emblematico: “Autonomia differenziata: diseguaglianze e diritti fondamentali”. Il dibattito vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti da diverse sfere, come politici, giuristi, rappresentanti istituzionali e giornalisti, che affronteranno i punti salienti della questione.

L’argomento del convegno

L’argomento centrale della discussione sarà l’ipotesi di Autonomia Differenziata, che non viene affrontata con ostilità pregiudiziale, ma richiede una chiara comprensione delle basi da cui partire e delle azioni da intraprendere per portare il dibattito a un livello superiore. È fondamentale attuare pienamente, nell’ambito della Riforma del Titolo V, uno dei principi fondamentali della Costituzione previsto dall’articolo 3.

“Un aspetto cruciale è il rispetto dell’unità nazionale e la tutela dei diritti dei cittadini del Meridione. È necessario garantire le risorse adeguate per ridurre il divario tra Nord e Sud e evitare la regionalizzazione dei servizi primari come la Sanità e la Scuola. Per raggiungere questi obiettivi, è importante mantenere alta l’attenzione sulla questione e promuovere un serio dibattito e confronto su un tema di rilevanza costituzionale che coinvolga tutti gli attori istituzionali e della società civile”. Questo è il messaggio trasmesso dall’Associazione Culturale Proudhon.

Gli interventi

Durante l’evento, i saluti iniziali saranno espressi da Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, e da Vincenzo Folgieri, Presidente dell’Associazione Culturale Proudhon. L’inizio dei lavori sarà segnato dall’intervento di Antonella Grippo, giornalista televisiva. Successivamente, seguiranno gli interventi dell’Avvocato Sabrina Iervolino, dell’Onorevole Avvocato Federico Conte e del Dott. Nicola Giampaolo, componente della Commissione Unificata Stato-Regioni per l’ANCI.

Infine, la relazione conclusiva sarà presentata dal professor Giuseppe Di Genio, esperto di Diritto costituzionale e titolare di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno.