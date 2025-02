Contursi Terme: ecco il progetto ConLABora, un ciclo di incontri per “imparare” ad essere genitori

A Contursi Terme, per il progetto ConLABora, un ciclo di incontri per capire e analizzare le mille dimensioni dell’essere genitore. A condurre gli incontri, che si terranno settimanalmente presso la sede dell’associazione “Rinnina”, in via Europa, è la pedagogista e mediatrice sistemico-relazionale Maria Citro. Un’iniziativa per accompagnare i genitori in un percorso di esplorazione della genitorialità, un viaggio fatto di emozioni, sfide quotidiane e tanti interrogativi.

Il progetto

Il progetto è rivolto ai genitori di bambini e adolescenti, desiderosi di condividere esperienze, ascoltare e imparare. La pedagogista e mediatrice sistemico-relazionale Maria Citro metterà a disposizione la sua esperienza e offrirà strumenti pratici e spunti di riflessione sulla complessità e le molteplici sfaccettature del ruolo genitoriale. Perché crescere non è solo una sfida per i figli, ma anche per noi adulti.

Il programma degli incontri

Il percorso è diviso in tre moduli: rafforzare la coerenza educativa; prendersi cura del sé e della coppia; affrontare le sfide dell’adolescenza.

I tre moduli affrontano tematiche fondamentali per il benessere familiare e l’educazione. Nel primo modulo – la coerenza educativa – i genitori esplorano i principi di una genitorialità, imparando a gestire la comunicazione, stabilire regole chiare e affrontare divergenze educative.

Il secondo, cura del sé e della coppia, si concentra sul benessere emotivo e fisico dei genitori, riconoscendo l’importanza di prendersi cura di sé per affrontare meglio le sfide educative. Particolare attenzione è alla coppia, con esercizi per riscoprire la complicità e mantenere un equilibrio tra genitorialità e vita di coppia, affrontando potenziali crisi.

Infine, il terzo modulo è dedicato agli adolescenti e le loro sfide quotidiane. L’obiettivo è fornire strumenti per comprendere e supportare al meglio i figli durante l’adolescenza, tempo di cambiamenti fisici, emotivi e sociali che caratterizzano questa fase. Un incontro specifico è dedicato all’uso dei social media e al loro impatto sulla relazione genitori-figli. Il percorso si concluderà con un convegno che raccoglie le riflessioni finali e promuove la creazione di un patto educativo tra genitori e figli.

Le finalità

Un’opportunità per creare una rete di supporto per i genitori, offrendo loro strumenti concreti per crescere come educatori consapevoli. Il progetto ConLABora diventa così strumento per entrare nel vivo di un’azione rivolta alle famiglie e al sempre più complicato rapporto con i figli.