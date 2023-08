Controne: il Comune intende offrire una gita allo zoo di Napoli ai più piccoli

Il comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata a valutare se c’è un numero sufficiente di bambini per organizzare una visita presso lo Zoo di Napoli e presso il parco Edenlandia.

Una proposta generosa, da parte dell’ente che ha espresso la volontà di voler offrire una giornata all’insegna del divertimento ai più piccoli sia per favorire l’aggregazione, sia per dare loro l’opportunità di vivere un’esperienza ricreativa nuova

L’iniziativa per premiare i bambini

L’iniziativa sarebbe anche un modo per premiare tutti i bambini che hanno partecipato all’iniziativa “Cantapiccolo” svoltasi a Controne nelle scorse settimane, iniziativa che ha visto la partecipazione di tantissime persone.

Per la manifestazione “Cantapiccolo”, promossa dal Forum dei Giovani di Contorne e tenutasi nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore di San Donato, i bambini si sono cimentati in esibizioni di ballo e canto ottenendo gli applausi del pubblico che, per l’occasione, ha gremito piazza Umberto I.

Come partecipare

Il comune di Controne ha, dunque, invitato i genitori e quanti esercitano le veci dei bambini a inviare la loro adesione alla proposta entro il 30 agosto 2023, allegando ad essa gli appositi moduli compilati. I moduli sono reperibili sia sul sito internet dell’ente ossia www.comune.controne.sa.it, consultando l’albo pretorio, sia rivolgendosi direttamente agli operatori degli uffici comunali che provvederanno a consegnarli agli interessati