Controlli sul territorio: la Polizia denuncia 2 parcheggiatori abusivi, ecco dove

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, sono stati disposti mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno illegale dei parcheggiatori abusivi nel capoluogo, che desta particolare allarme sociale nella cittadinanza.

L’operazione

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nella giornata di ieri 16 dicembre, hanno sorpreso nel centro cittadino due noti soggetti, intenti ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo ed hanno proceduto a denunciarli, uno per l’inosservanza al divieto di accesso alle aree urbane e l’altro per inottemperanza al divieto di dimora nel comune di Salerno.

L’importanza dell’app YouPol

A tal proposito, si ricorda che l’app YouPol è un prezioso strumento a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità alla Polizia di Stato.

L’app, realizzata dalla Polizia di Stato, è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Realizzata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto altri episodi di illegalità.