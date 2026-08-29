Controlli nelle strutture ricettive a Castellabate: scattano le sanzioni

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza della Polizia Municipale di Castellabate per garantire il rispetto delle normative che regolano il settore turistico-ricettivo. Gli agenti, guidati dal comandante Alberto Giorgio, hanno condotto un’operazione mirata all’interno di diverse strutture ricettive e villaggi turistici del territorio comunale, focalizzandosi sul controllo amministrativo e sulla tutela della pubblica sicurezza.

Verifiche su registri, imposta di soggiorno e sicurezza

Al centro degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine sono finiti tre aspetti cruciali della gestione ricettiva: la corretta compilazione e tenuta dei registri di presenza degli ospiti, la regolarità dei versamenti relativi all’imposta di soggiorno e la conformità delle dotazioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti. L’ispezione ha fatto emergere diverse irregolarità di natura amministrativa, che hanno portato all’immediata contestazione delle violazioni e all’emissione delle relative sanzioni pecuniarie.

Controlli incrociati e possibili risvolti penali

L’operazione non si conclude con le prime sanzioni. L’attività di verifica proseguirà nei prossimi giorni attraverso un incrocio sistematico tra i dati rilevati sul campo dagli agenti e i documenti conservati presso gli uffici comunali. L’obiettivo delle ulteriori indagini è accertare l’eventuale presenza di violazioni di rilevanza penale. Qualora venissero riscontrati reati, la Polizia Municipale provvederà all’immediata segnalazione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania.

Tutela del territorio e degli operatori regolari

Gli interventi eseguiti rientrano nel quadro di un piano di vigilanza più ampio, promosso dal Comando locale per assicurare la massima trasparenza nella gestione del comparto turistico. I controlli mirano a tutelare sia l’esperienza di soggiorno degli ospiti, sia gli imprenditori che operano quotidianamente nel rispetto della legalità e della concorrenza leale sul territorio di Castellabate.