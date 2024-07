Controlli nel salernitano, 18 sanzioni. Chiuso bar, sequestri in azienda di lavorazione gas

L’11 luglio 2024 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio a San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha posto particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio, con focus sui furti in abitazione e nelle attività commerciali, e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo di controllo

Il servizio ha visto l’impiego di personale di tutti i Comandi dipendenti dal Reparto Territoriale, unitamente alla Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR di Nocera Inferiore. Sono stati inoltre coinvolti i comparti di specialità per la Tutela della Salute.

Complessivamente, sono state impiegate 14 pattuglie e diverse decine di militari.

Risultati del servizio

Controllati 101 veicoli.

Identificate 133 persone.

Elevate 18 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Attività contro lo spaccio di droga

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati alcuni decine di grammi di droga. Sono state effettuate numerose ispezioni e perquisizioni che hanno portato all’arresto di un 22enne ucraino trovato in possesso di 26 dosi di cocaina-crack. Un 30enne di Pagani è stato invece deferito in stato di libertà per detenzione di 2 grammi di cocaina e 29 di hashish. Due persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno come assuntori di droghe, trovate in possesso di marijuana e hashish.

Sanzioni per abusivismo e violazioni igienico-sanitarie

I Carabinieri del NAS di Salerno, nell’ambito del servizio, hanno controllato un bar-ristorante a San Marzano sul Sarno, accertando diverse violazioni alla sicurezza alimentare ed ai regolamenti comunitari. Il responsabile è stato sanzionato amministrativamente e sono stati sequestrati 20 kg di alimenti non tracciabili.

Inoltre, è stata rilevata l’assenza di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, con conseguente chiusura immediata del locale. La decisione è stata presa anche a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e funzionali.

Le attività dei Carabinieri Forestali

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mercato San Severino, coadiuvati da personale del Nucleo CC Ispettorato Lavoro di Salerno e del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, invece, si sono recati presso una ditta esercente il commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria, sita nel comune di Fisciano.

A seguito del controllo i militari hanno accertato che un piazzale di circa 3500 mq veniva utilizzato quale deposito incontrollato e stoccaggio illecito di rifiuti speciali provenienti dall’attività produttiva, in particolare rifiuti speciali composti da scarti della produzione di acetilene e calce stoccati in centinaia di Big Bags e bombole in ferro in pessimo stato di conservazione.

I militari accertavano inoltre, la presenza di uno scarico delle acque reflue provenienti dal piazzale del sito industriale non autorizzato. Alla luce di quanto emerso procedevano a porre sotto sequestro l’area ed i rifiuti sopra depositati ed a deferire all’Autorità Giudiziaria i responsabili per i reati di gestione illecita di rifiuti e scarico non autorizzato di reflui industriali (Testo Unico Ambiente D. Lgs. 152/2006).

Inoltre grazie al contributo ed agli accertamenti esperiti dai militari del N.I.L. e dai VV.FF. venivano deferiti i responsabili delle violazioni di: omessa formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, attività lavorativa svolta in luoghi di lavoro non conformi, mancata adozione di misure di prevenzione incendi, omessa adozione di documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08). Irrogata altresì, sanzione amministrativa di circa 50.000 euro per accertate violazioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro.