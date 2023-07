Controlli intensificati nelle zone di Salerno ed Eboli al fine di prevenire i crimini

In linea con gli intenti del Questore di Salerno che ha da sempre posto l”accento sull’importanza del tema dell’ascolto della cittadinanza e della necessità di fornire risposte efficaci ed incisive e in adesione alle molte istanze di sicurezza provenienti dai residenti, è stata disposta intensificazione dei servizi di controllo del territorio sia in città che in provincia. Il Questore ha diramato specifiche disposizioni in ordine ad una mirata attività di intensificazione dell”attività di prevenzione che è lo strumento principe per garantire la pacifica sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto del fatto che la stagione estiva comporta un grande incremento della presenza di turisti sia in città che nelle località balneari di questa provincia, il che determina la necessità di intensificare l”attività di controllo del territorio al fine di prevenire tutte le forme di fenomenologie criminose.

I controlli

Le pattuglie impiegate hanno posto in essere in questi giorni una serie di controlli con molteplici finalità: sono stati predisposti mirati posti di controllo e perquisizioni aisensi dell”art. 4l Tulps nei confronti di alcune persone gravate da pregiudizi di polizia. I controlli hanno riguardato le zone del lungomare Trieste, con grande attenzione anche per il fenomeno della vendita di prodotti con marchi contraffatti, dello spaccio di sostanze stupefacenti e, soprattutto nelle fasce serali, del consumo di bevande o sono il principale motore che aziona vere e proprie risse alcoliche che spesso sono stati organizzati servizi specifici anche nelle zone della costiera cilentana e della costiera amalfitana, che in questo periodo estivo vedono il moltiplicarsi di presenze, con il rischio di una recmdescenza dei reati di natura predatoria.

Numerosi controlli a Salerno ed Eboli

Numerosi poi sono i controlli sulla zona litoranea da Salerno ad Eboli, interessata dal fenomeno dello sfruttamento della prostituzione femminile e maschile che incide fortemente sulla tranquillità dei cittadini e dei tanti turisti presenti in questo periodo e contribuisce a creare quelle zone di ombra che tanto sono fertili per il proliferare progressivo di altre fonne delinquenziali ancora più gravi e pregiudizievoli per la pubblica sicurezza: 5 donne sono state colpite da Daspo urbano e dal foglio di via obbligatorio. Nell”ambito del potenziamento degli organici della Polizia di Stato connesso alla stagione estiva disposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza ~ il Questore ha aggregato al Commissariato di P.S. di Battipaglia e all’Upgsp 16 Agenti di polizia che saranno impiegati esclusivamente nelle quotidiane attività di prevenzione e controllodella fascia costiera e del centro del capoluogo Come ribadito dal Questore di Salerno, tenuto conto dei proficui risultati e del plauso con cui cittadini e turisti hanno accolto i controlli, i servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di realizzare una efficace campagna preventiva direttaal1°affennazione del principio di legalità nel suo massimo significato.

L’invito alla cittadinanza

Ancora una volta, l’invito alla cittadinanza è quella di contribuire attivamente alla creazione delle condizioni di vivibilità e sicurezza delle proprie città, collaborando con le Istituzioni attraverso le segnalazioni – anche anonime – al ll2 Nue e a mezzod ell`applicazione You-Pol.