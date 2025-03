Controlli in aziende agricole della Piana del Sele: scattano sequestri e sanzioni

Continua l’attività ispettiva e di controllo del territorio da parte del Nucleo della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale Salerno coadiuvato dal personale delle Guardie Particolari Giurate del Wwf Italia nucleo operativo di Salerno.

Controlli nella Piana del Sele

Dopo un’intensa ed importante attività ispettiva con l’ausilio di moderne tecnologie, attività tesa a controllare ed accertare la corretta gestione e smaltimento dei reflui zootecnici provenienti dalle attività legate alla filiera agricola bufalina nella piana del Sele, e dopo diversi appostamenti e monitoraggio del territorio, sono scattati diversi controlli presso le aziende bufaline.

Le contestazioni

A seguito dei controlli documentali ed ispettivi in una prima azienda, ad Eboli, si è accertata la presenza di liquami e reflui nei canali e nei terreni limitrofi alla stessa e opere in cemento armato di recente costruzione prive di qualsiasi titolo abilitativo. Non solo: contestato il mancato rispetto dei requisiti minimi di benessere animale. Per questo si è proceduto al sequestro delle aree interessate dai presunti illeciti e alla denuncia a piede libero del titolare. Comminate anche sanzioni e disposte prescrizioni per il rispetto del benessere animale.

In una seconda azienda sempre ad Eboli oltre ai manufatti realizzati, stando alle contestazioni, senza titolo abilitativo, dopo opportune verifiche e grazie all’uso di traccianti si è potuta contestare la presenza di due scarichi non autorizzati grazie ai quali i reflui ed i liquami aziendali venivano smaltiti illecitamente nella rete dei canali consortili della piana del Sele.

Anche in questo caso si è proceduto alla denuncia a piede libero presso la Procura della Repubblica di Salerno del titolare.