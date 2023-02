Controlli a tappeto della Polizia di Battipaglia, scattano le sanzioni

Più controlli sul territorio battipagliese. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio nel comune di Battipaglia. L’obiettivo è quello di contrastare sempre più fenomeni di illegalità legati alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al contrasto dell’immigrazione clandestina.

La task force

In particolare nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia, con l’ausilio di 2 nuclei del reparto Prevenzione Crimine Campania e 1 unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno setacciato il territorio.

L’esito dei controlli

Complessivamente controllate 154 persone, di cui 50 con precedenti, e 18 stranieri e 84 veicoli. Otto i posti di blocco che hanno portato anche a segnalare un cittadino per possesso di droga. Sequestrati anche alcuni grammi di cocaina e hashish.

Foglio di via obbligatorio per una prostituta albanese mentre un altro cittadino albanese, risultato irregolare, è stato accompagnato presso il centro di Bari per essere ritrasferito in patria. Infine comminate sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nei giorni scorsi intensificati i controlli anche in altre località della provincia salernitana.