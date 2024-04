Controesodo, disagi anche per chi ha viaggiato in treno: «Treni stracolmi, passeggeri rimasti in stazione»

Giornata da controesodo infernale quella di ieri per quanti viaggiavano in treno. Non bastassero i disagi sulle strade problemi si sono segnalati anche per quanti hanno scelto il trasporto su rotaia. Diversi treni ieri pomeriggio erano stracolmi, in particolare i regionali in partenza dalla Calabria.

I disagi

Ad Agropoli almeno due convogli sono giunti in stazione già pieni in ogni ordine di posto con tante persone costrette a viaggiare in piedi. In un caso qualcuno è stato addirittura costretto a rinunciare al viaggio.

Le testimonianze

«Dovevo raggiungere Salerno per prendere un treno alta velocità per rientrare al Nord Italia ma c’era così tanta gente da non poter salire. Tutto ciò perché è stato soppresso un treno precedentemente», dice un pendolare.

«Il crash di Pasqua: linee marittime sospese per condizioni meteo. Bus sospesi di fatto per la festività di Pasqua. Turisti a piedi, figuraccia mondiale». E’ quanto ha scritto, in un post sui social, l’ingegnere Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno.

I problemi principali si sono segnalati tra le 16.30 e le 17.30.