Controesodo da bollino rosso: oltre 20 milioni di transiti e A2 sotto pressione nel Salernitano

Quasi 21 milioni di veicoli hanno attraversato le arterie stradali e autostradali italiane durante il fine settimana del controesodo di fine agosto. I dati rilevati dalle 00:00 di venerdì 28 alle 12:00 di domenica 30 agosto da 655 impianti di monitoraggio attivi evidenziano un flusso imponente ma privo di criticità strutturali, per un totale di 20.897.449 transiti. Un volume in linea con il weekend precedente (-0,8%) e stabile rispetto allo stesso periodo del 2025, che riflette il rientro uniforme delle famiglie verso le grandi aree urbane.

I flussi di traffico e il nodo della A2 nel Salernitano

La geografia degli spostamenti conferma la tipica direttrice di fine estate, con una crescita dei transiti verso il Nord (+3,7%) e il Centro (+1,9%) a fronte di una flessione del 2,3% al Sud. L’incremento verso i grandi Poli urbani si attesta al +2,2%, con una punta del +5% in Campania e del +7% nel Lazio.

Nel territorio della provincia di Salerno e lungo l’intera direttrice della A2 Autostrada del Mediterraneo, la circolazione ha registrato momenti di forte intensità. Alle ore 17:00 di domenica si sono rilevati rallentamenti per traffico intenso in direzione nord, in particolare nella tratta campana tra gli svincoli di Lagonegro Nord e Padula, tra Petina e Sicignano, e nel tratto strategico tra Battipaglia e Fisciano.

Sulla A2, lo snodo di Pontecagnano Faiano ha fatto registrare uno dei volumi più elevati d’Italia con 252.886 transiti. Tra i punti più trafficati della Penisola figurano inoltre:

A90 Grande Raccordo Anulare (Laurentina-Eur): 314.742 transiti

314.742 transiti SS16 Adriatica (Bari): 304.944 transiti

304.944 transiti SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Monza): 219.692 transiti

219.692 transiti RA15 Tangenziale di Catania (Misterbianco): 180.334 transiti

180.334 transiti SS162NC Asse Mediano (Giugliano in Campania): 152.252 transiti

Incidenti e presidio della rete

Nella giornata di domenica si sono verificati tre sinistri di rilievo al Mezzogiorno, due dei quali hanno coinvolto mezzi pesanti sulla SS407 “Basentana” in provincia di Potenza, sulla SS100 “di Gioia del Colle” nel Tarantino e lungo il tratto calabrese della A2. In quest’ultimo caso, per le operazioni di recupero di un autoarticolato ribaltatosi in direzione sud, è stata attivata l’uscita obbligatoria a Frascineto con rientro a Sibari. Per agevolare la fluidità, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle 22:00 di domenica.

L’operatività della rete è stata garantita da circa 2.500 tecnici e operatori di esercizio Anas, affiancati dalle sale operative territoriali e nazionali.

“Il controesodo di questo ultimo fine settimana di agosto sta interessando l’intera rete con volumi di traffico elevati, ma senza particolari criticità – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Il presidio assicurato dalle nostre strutture e dal personale lungo le principali diretrrici ci ha consentito di seguire i flussi e di intervenire dove necessario per garantire sicurezza e assistenza agli utenti. Il rientro è ancora in corso e l’attenzione deve restare alta: invito chi è in viaggio a non avere fretta, a rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e, soprattutto, a non utilizzare il cellulare alla guida. Ringrazio le donne e gli uomini di Anas, le Forze dell’Ordine e tutti gli operatori impegnati sulla rete in queste giornate di intenso traffico”.

Bollino rosso e consigli per la sicurezza al volante

Le previsioni indicano bollino rosso anche per la mattinata di lunedì 31 agosto lungo le principali arterie d’accesso ai centri urbani. Anas raccomanda a tutti gli automobilisti l’osservanza di precise norme di cautela: