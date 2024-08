Conto corrente a zero spese: apertura online e caratteristiche principali

Il conto corrente è sicuramente il prodotto più noto in assoluto. È molto difficile che un soggetto maggiorenne non abbia la titolarità di un conto corrente dato che si tratta di uno strumento quasi indispensabile per gestire le transazioni finanziarie quotidiane, quelle periodiche e quelle sporadiche.

Da diversi anni la forma più diffusa è il conto corrente online, ovvero il conto che prevede che la procedura di apertura e la gestione delle varie operazioni siano effettuate in prima persona dal cliente senza che sia necessario recarsi presso una sede fisica della banca.

Fra le varie proposte delle banche è sempre più comune quella del conto corrente a zero spese, vale a dire un prodotto, generalmente online, che prevede l’azzeramento di alcune spese e la riduzione di altre. Ogni banca pone differenti condizioni ed è quindi sempre buona norma controllare quali sono le spese azzerate e quelle ridotte e se ci sono limiti temporali previsti per l’azzeramento (6 mesi di canone gratuito, spese azzerate per un anno e poi ridotte ecc.).

I conti correnti zero spese inoltre possono prevedere anche promozioni speciali, buoni regalo, sconti di vario tipo ecc.

Apertura del conto corrente online zero spese

Sussistendo i requisiti necessari (i principali sono la maggiore età e la residenza italiana), la procedura di apertura di un conto corrente online zero spese non richiede molto tempo.

Ci si collega con il sito web della banca e si seguono le istruzioni; la trafila è pressoché simile per ogni istituto: si inseriscono i vari dati richiesti, si caricano le copie di alcuni documenti (per esempio la carta d’identità e la tessera sanitaria), si scelgono determinati prodotti e servizi offerti dal conto corrente e si sottoscrive digitalmente il contratto.

Occorrono circa 10-15 minuti per finalizzare il tutto e lo si può fare in qualsiasi orario, da qualsiasi luogo in cui sia disponibile una connessione Internet ricorrendo a un personal computer, a uno smartphone o a un tablet.

Caratteristiche principali di un conto corrente online

Il conto corrente online zero spese è un indubbiamente un prodotto che presenta un profilo di convenienza maggiore rispetto al conto corrente tradizionale, ma questa è solo una delle sue caratteristiche.

È infatti un prodotto che si mette in luce per la sua comodità e per la sua flessibilità.

Su un conto corrente online si può operare in qualsiasi momento della giornata, anche nei giorni festivi, perché non sottostà ai vincoli degli orari di sportello; si può pagare un modello F24 alle 23.30 ed essere perfettamente in regola con la scadenza; cosa che non sarebbe possibile presso una filiale fisica che chiude alle 17.

Inoltre, le operazioni possono essere effettuate da qualsiasi luogo; il requisito necessario è soltanto la disponibilità di una rete Internet; è possibile controllare i movimenti del conto o fare un bonifico mentre ci si rilassa in spiaggia o mentre si viaggia in treno.

Non si deve poi trascurare l’aspetto della maggiore sostenibilità; gestire un conto corrente online evita viaggi di spostamento in auto o con i mezzi pubblici verso lo sportello fisico, senza contare il fatto che tutti i documenti sono in formato digitale, con netta riduzione della documentazione cartacea.

L’aspetto sicurezza

Il conto corrente online è un prodotto sicuro. Le banche usano protocolli di sicurezza particolarmente avanzati grazie a sofisticate tecnologie. Tali protocolli impediscono che il conto corrente sia utilizzato da soggetti malintenzionati.

In sostanza, adottando le normali cautele, non si corrono rischi di hackeraggio o simili.