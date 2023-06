Continuano senza sosta i lavori di messa in sicurezza dei ponti sulla SS19 ter a Caggiano

Continuano con determinazione i lavori di messa in sicurezza del ponte “Massavetere” sulla SS19ter, situato nel territorio del Comune di Caggiano. Nonostante una breve interruzione dovuta a una frana che ha interessato uno dei piloni della maestosa struttura, gli sforzi per completare le opere procedono costantemente. L’obiettivo principale è garantire la piena sicurezza di questa importante arteria stradale.

I lavori

Nella scorsa settimana, il cantiere ha dovuto affrontare una sfida imprevista quando una frana ha colpito uno dei piloni del ponte “Massavetere”. Questo incidente ha temporaneamente rallentato i lavori, ma grazie alla tempestiva risposta degli esperti e alla collaborazione di un team altamente qualificato, è stato possibile riprendere le attività in modo sicuro e senza ulteriori intoppi. I tecnici hanno lavorato incessantemente per valutare i danni causati dalla frana e per mettere in atto le necessarie misure di riparazione e rinforzo.

Parallelamente, sul ponte “Ficarola” sono in corso le pianificazioni per gli interventi di messa in sicurezza del cantiere. L’obiettivo è garantire una procedura rapida ed efficiente al fine di completare le rimanenti lavorazioni nel minor tempo possibile. La sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada è una priorità assoluta, e per questo motivo, ogni fase del progetto viene attentamente valutata e pianificata.

Le dichiarazioni del sindaco

“Stiamo lavorando in sinergia con l’Anas e gli Enti sovracomunali – assicura il sindaco Modesto Lamattina -per accelerare al massimo i tempi di realizzazione delle delicate lavorazioni nonostante le avversità riscontrate e contemporaneamente ridurre i disagi”.