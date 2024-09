Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni: è Marzia Manilia il nuovo vice presidente

Il CdA del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, in applicazione dello Statuto Sociale, all’art.28, ha provveduto nella serata di ieri ad eleggere all’interno del CdA la figura del Vicepresidente. All’unanimità è stata eletta la rappresentante del Comune di Montesano sulla Marcellana, la dott. Marzia Manilia.

La carriera

Biologa nutrizionista di professione, attualmente presidente del Consiglio comunale a Montesano sulla Marcellana, Marzia Manilia è da sempre impegnata sul fronte della lotta alla violenza di genere oltre che ad attività di sostegno e supporto ad iniziative sociali e sportive.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ente Vittorio Esposito: “Il lavoro svolto dalla Vicepresidente Manilia in questi anni è stato proficuo e prezioso per l’Ente e per il territorio che oggi si arricchisce di una personalità che potrà svolgere un ruolo di responsabilità al servizio dei cittadini fragili e dei più bisognosi. Le sue capacità indubbie forniranno idee e soprattutto costanza ed impegno nel trovare sempre le soluzioni necessarie alle tante problematiche che il Consorzio Sociale deve affrontare quotidianamente. A lei i nostri migliori auguri di Buon lavoro” ha concluso il presidente Esposito.