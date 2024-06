Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni: al via le iscrizioni per i servizi di nidi e micronido di infanzia

Al via le iscrizioni di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi a frequentare i servizi di nidi e micronidi di infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni. Le famiglie interessate possono presentare la domanda di iscrizione, secondo le modalità riportate dalla procedura on-line, da domani, 19 giugno 2024 e fino alle ore 24:00 del giorno 22 luglio 2024, salvo eventuali proroghe. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 e più nello specifico Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

Sono inoltre ammessi a presentare domanda i genitori dei bambini non residenti ma domiciliati per motivi di lavoro o di cura di un familiare anziano (over 65) o disabile residente nel territorio dell’Ambito S10. Non si potranno presentare domande di partecipazione in forma cartacea.

Ecco i servizi attivi sul territorio

Si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia attivi nel territorio e a gestione associata dell’Ambito S10 sono i seguenti: Asilo Nido ubicato nel Comune di Atena Lucana Via Stazione S.S n.166 con disponibilità di posti n. 36; Asilo Nido ubicato nel Comune di Montesano S. M. in Via Dante Alighieri-località Scalo con disponibilità di posti n.60; Asilo Nido ubicato nel Comune di Padula Località Cardogna con disponibilità di posti n. 41; Asilo Nido ubicato nel Comune di Polla Via dell’Annunziata con disponibilità di posti n. 40; Asilo Nido ubicato nel Comune di Sala Consilina Via San Rocco con disponibilità di posti n. 60; Asilo Nido ubicato nei Comuni di Sant’Arsenio Via Aldo Moro, n 2 con disponibilità di posti n.42; Asilo Nido ubicato nel Comuni di Sassano: Via Largo Silla con disponibilità di posti n.46; Asilo Nido ubicato nel Comuni di Teggiano Loc. San Marco con disponibilità di posti n.42; Micro Nido ubicato nel Comuni di Auletta Via Provinciale (ex Casa Comunale) con disponibilità di posti n.29; Micro Nido ubicato nel Comuni di Sanza Via Val D’Agri disponibilità di posti n.23 (in fase di ampliamento).

Le info utili

Per ogni eventuale informazione si ricorda ci si può rivolgere alla dott.ssa Campiglia Carmen, presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 251 in Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – e-mail: info@pianosociales10.it.