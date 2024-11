Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni: al via tirocini formativi per centinaia di giovani del territorio

Il Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni da l’avvio alle attività di tirocinio formativo per centinaia di giovani del territorio Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha avviato le attività di tirocinio formativo per centinaia di giovani del territorio.

Il progetto

L’iniziativa ha visto riunirsi, nella giornata di ieri, 13 novembre, presso l’Auditorium di Atena Lucana Scalo, circa 160 partecipanti al progetto GOL, Garanzia Occupabilità Lavorativa, promosso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato alla riforma delle politiche attive del lavoro. L’inizio delle attività di tirocinio, previste dal Consorzio Sociale Piano di Zona S10 Vallo di Diano – Tanagro – Alburni in collaborazione con il Centro per l’Impiego, ha dato ufficialmente il via a tirocini formativi retribuiti presso gli enti pubblici che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo è fornire ai giovani partecipanti l’opportunità di acquisire nuove competenze nel mondo lavorativo.

Il presidente Michele Di Candia ha commentato: “Questo è un chiaro segnale che il Consorzio Sociale funge da punto di riferimento non solo per le politiche di supporto alle persone vulnerabili, ma rappresenta anche uno strumento concreto per promuovere politiche occupazionali e coinvolgere il mondo imprenditoriale.”

Su questa stessa lunghezza d’onda, il responsabile del Centro per l’Impiego di Sala Consilina, Vanni Ritorto, ha evidenziato l’importanza di avviare questo progetto per innescare un percorso virtuoso di collaborazione tra enti e imprese, finalizzato a creare nuove opportunità per i giovani del territorio. Infine, anche il direttore del Consorzio, Antonio Florio, ha espresso la propria soddisfazione, sottolineando che il progetto è attualmente l’unico in Campania a aver strutturato una rete tra enti e società civile in collaborazione con il Centro per l’Impiego, con l’obiettivo di sostenere il percorso formativo e occupazionale dei giovani del comprensorio.