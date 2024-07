Confesercenti Vallo di Diano: al via il progetto GOL, opportunità di tirocini per chi è alla ricerca di lavoro

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sull’opportunità tirocini offerta dal programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori): un’azione di riforma prevista dal PNRR che ha l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro e prevede strumenti e misure per favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo oppure per avviare percorsi di riqualificazione.

Gli attori coinvolti sono i soggetti accreditati o autorizzati a promuovere i tirocini; i datori di lavoro e i tirocinanti, che possono essere: lavoratori fragili o vulnerabili; donne in condizioni di svantaggio; persone con disabilità; lavoratori dai 55 anni in su; disoccupati di lunga durata; persone in carico o segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e lavoratori con minori opportunità occupazionali.

Il tirocinio ha durata di 12 mesi e prevede una indennità a favore del tirocinante di 500 euro mensili.

“Prorogato dalla Regione Campania l’avviso per i tirocini Gol – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – . Noi di Confesercenti, ormai leader nelle procedure delle politiche attive del lavoro e in particolare per i tirocini, offriamo assistenza dettagliata su tutto l’iter procedurale sia per l’attivazione presso enti pubblici che presso enti privati. Offriamo l’analisi dei bisogni dell’azienda, la predisposizione documentale, il supporto nella registrazione, nell’attivazione e nel monitoraggio dei tirocini e il sostegno in tutti gli adempimenti amministrativi del progetto”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.