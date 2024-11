Consorzio di Bonifica Destra Sele: approvato il Bilancio con riduzione delle bollette

Coldiretti Salerno accoglie con favore il “taglio” delle bollette ai contribuenti operato dal Consorzio di Bonifica Destra Sele . Il Consorzio, guidato dal presidente Vito Busillo, ha deciso di applicare una riduzione del 10% sulle bollette per i consorziati. “Il tutto avviene senza ridurre l’impegno per i lavori di manutenzione e prevenzione per la sicurezza idraulica del territorio – sottolinea il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – che anzi cresce con un miglioramento della tecnologia idraulica e il contrasto agli sprechi. Si rafforza ulteriormente il legame dell’Ente con gli agricoltori. Il rapporto tra Consorzio e Coldiretti, d’altronde, è da sempre solido e molto positivo”.

Ottima notizia per i contribuenti

Il Consorzio non si limita a garantire la disponibilità d’acqua; è attivamente impegnato nella realizzazione di progetti di grande rilievo finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla Regione Campania. Con un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, l’ente ha avviato un piano strategico che prevede la costruzione di nuove vasche per l’accumulo delle acque piovane, contrastando così i problemi idrici ricorrenti e sostenendo l’economia agricola della regione.

“I Consorzi di Bonifica gestiscono in provincia di Salerno un reticolo idrico di migliaia di chilometri – prosegue Tropiano – e svolgono un ruolo essenziale nella gestione del regime idrico del territorio del quale si occupano con una azione quotidiana della quale ci si ricorda solo in presenza di eventi calamitosi come frane ed alluvioni. La profonda conoscenza del territorio e la tempestività degli interventi sono una peculiarità dei Consorzi di Bonifica che gli rendono strumenti importanti per superare le crisi idriche che negli ultimi anni creano non pochi disagi al nostro Paese”.