Consorzio Bonifica di Paestum: si vota il 16 giugno

Sarà un 2024 importante per il Comune di Capaccio Paestum.

Oltre alle elezioni comunali, a giugno ci saranno anche le elezioni relative al Consorzio Bonifica di Paestum.

La data delle elezioni

Lo scorso 22 febbraio si è riunito il consiglio dei delegati che ha deciso di fissare la data, per il rinnovo degli organi consortili per il quinquennio 2024-2029, il giorno 16 giugno dalle ore 8.00 alle 20.00

Avranno diritto al voto tutti i componenti dell’assemblea dei consorziati, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi. Ognuno di loro ha diritto ad una sola preferenza, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, in tal caso ha diritto a due voti.

Inoltre ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione.

Le operazioni di voto avranno luogo in diverse località: Capaccio Paestum, Matinella e Altavilla Silentina.

Alla sede di Capaccio voteranno i consorziati di Capaccio, Agropoli, Cicerale e Ogliastro Cilento. Nella sede di Matinella voteranno quelli di Albanella e Roccadaspide mentre in quella di Altavilla Silentina voteranno i consorziati proprio di Altavilla e Serre.

Chi può votare

La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto e la composizione delle fasce di contribuenza, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l’Assemblea. L’elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

l’attribuzione della fascia

le generalità

l’ammontare del contributo iscritto nei ruoli dell’esercizio finanziario precedente alla data della delibera di indizione delle elezioni

l’indicazione della sezione presso presso la quale dovrà essere esercitato il diritto di voto

L’ente consortile ha già provveduto alla pubblicazione l’elenco degli aventi diritto al voto