Consorzio Bonifica di Paestum, Ciuccio: “sono legittimamente candidato, chiedo di rinnovare la fiducia in me”

L’Amministrazione consortile ed il presidente uscente, Roberto Ciuccio, formulano i loro auguri al neo(ri)eletto sindaco di Capaccio Paestum, avv. Franco Alfieri, nella consapevolezza che l’ottimo lavoro intrapreso nell’interesse del territorio e della collettività sarà completato nei prossimi anni, anche in sinergia con l’Ente consortile in uno spirito di rinnovata fiducia e reciproco rispetto istituzionale. Al fine di consentire il completamento del percorso di risanamento e rilancio avviato, l’Amministrazione del Consorzio Bonifica di Paestum, guidata dal Presidente Roberto Ciuccio, nel ringraziare tutti i consorziati per la fiducia accordata cinque anni addietro e, nella consapevolezza che ancora tanto vi è da fare per il bene dell’intera collettiva, si ripresenta, in maniera compatta, al vaglio degli elettori affinché possa essergli rinnovata la fiducia già accordata, e consentire il completamento del lavoro iniziato e non del tutto completato.

La dedizione e la serietà della squadra guidata dal Presidente Ciuccio hanno consentito, non senza sacrifici, anche personali, di dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative delle attività imprenditoriali, agricole e ricettizie, operanti sul territorio, oltre che dei singoli consorziati, mediante l’offerta di servizi sempre più efficienti ed al passo con le rinnovate esigenze di qualità e produttività. Tutto il territorio consorziato è stato interessato da un’importante opera di rilancio, compresa la “Zona Alta” che, dopo anni di attesa, vedrà nel Comune di Serre la realizzazione di una vasca di accumulo, mentre alla località “Ionta” oltre 330 ettari di terreno saranno messi sotto irrigazione.

Il Presidente Roberto Ciuccio, nel ringraziare personalmente l’intera collettività consorziata per la fiducia che gli è stata concessa e per la vicinanza sempre manifestatagli, rassicura gli elettori che, diversamente dalle fuorvianti notizie messe in giro ad arte circa una sua mancata candidatura o, peggio ancora, di una sua presunta incandidabilità, lo stesso è regolarmente candidato per le elezioni consortili del prossimo 16 giugno, assieme alla squadra che in questo quinquennio lo ha supportato e sostenuto con grande competenza e spirito di sacrificio. Per questo motivo e, per continuare nel percorso di crescita e sviluppo avviato, chiede ai consorziati di rinnovare la fiducia nei propri confronti e di tutti i candidati che lo sostengono, per completare nei prossimi anni il percorso avviato cinque anni addietro.