Consorzio Bonifica di Paestum, Carmine Frunzo nuovo presidente

Carmine Frunzo è il nuovo presidente del Consorzio Bonifica di Paestum. La nomina è avvenuta questa mattina, presso la sede dell’ente a Capaccio Scalo, a seguito della convocazione del Consiglio dei delegati. Contestualmente, è stato nominato anche il vicepresidente, Giovanni Tedesco, e la nuova Deputazione Amministrativa, che sarà composta anche da Francesco Grippa, Pasquale Marano, Alfonso Matrone e Antonio Orlotti. Del neo Consiglio dei delegati, invece, oltre al presidente Frunzo e al vice Tedesco, faranno parte Luigi Ciliberti, Roberto Ciuccio, Francesco Grippa, Ida Guariglia, Giovanni Iannelli, Pasquale Marano, Antonio Marra, Alfonso Matrone, Antonio Orlotti e Mario Santomauro.

Il consiglio dei delegati

All’ordine del giorno vi era anche la convalida degli eletti, che è avvenuta regolarmente dopo il via libera della Regione Campania, che ha rigettato tutti i ricorsi ricevuti, presentati da candidati non eletti, in merito a presunte illegittimità.

“È un ruolo che mi onora e responsabilizza molto, svolgerò il nuovo incarico con entusiasmo e nell’esclusivo interesse dell’ente – commenta il neo presidente Frunzo – raccogliere l’eredità di Roberto Ciuccio è difficile, perché ha fatto veramente moltissimo dando una svolta storica all’ente, ma guarderemo al futuro continuando nel solco tracciato in questi anni, ovvero lavorando con esperienza e lungimiranza ogni giorno, prestando ascolto costante alle esigenze di tutti i consorziati”.