Consiglio comunale di Agropoli, Forza Italia: “non una bella pagina di democrazia”

Fa discutere la scelta di sindaco, giunta e maggioranza di disertare il consiglio comunale di Agropoli, facendo di fatto annullare la prima convocazione per assenza del numero legale. Un fatto giudicato grave che ha provocato la rabbia della minoranza presente in aula e di parte della popolazione.

L’intervento di Forza Italia

Sulla questione ha detto la sua anche il coordinamento provinciale di Forza Italia tramite Costabile Spinelli, responsabile dell’area Salerno.

“Già lo scorso 23 febbraio, la maggioranza aveva abbandonato l’aula ed ora addirittura arriva a non presentarsi. All’ordine del giorno c’erano moltissimi punti voluti dalla minoranza, tra l’altro di estrema importanza, ed è chiaro a questo punto che l’amministrazione vuole evitare il confronto e cerchi di fuggire davanti alla discussione in aula. Oltre che nei confronti del Consiglio Comunale siamo di fronte ad una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti dei cittadini di Agropoli da parte di coloro che dovrebbero rappresentarli. Certamente – conclude il co-coordinatore provinciale di Forza Italia Spinelli – non è una bella pagina di democrazia».