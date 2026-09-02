Consiglio comunale a Salerno: convocazione entro l’8 settembre, seduta dopo San Matteo

Il Consiglio comunale di Salerno sarà convocato ufficialmente entro l’8 settembre, nel pieno rispetto dei 20 giorni previsti dallo Statuto cittadino. La riunione assise, tuttavia, si terrà soltanto dopo la festività patronale di San Matteo (21 settembre). La decisione è stata assunta questa mattina nel corso della conferenza dei capigruppo consiliari, mossa anche dalla necessità di garantire la presenza di diversi consiglieri comunali attualmente ancora in ferie.

I punti all’ordine del giorno: Grand Hotel, foce dell’Irno e consumo di suolo

Saranno al massimo cinque gli argomenti inseriti all’ordine del giorno della prossima seduta. Tra i temi centrali figurano la complessa vicenda del Grand Hotel Salerno e la questione legata alla vendita dei suoli situati presso la foce del fiume Irno. A questi si aggiungeranno altri tre punti, tra cui spicca una misura di natura urbanistica indirizzata a un atto formale per fermare il consumo di suolo sul territorio comunale.

Niente diretta streaming per i cittadini: il veto del sindaco De Luca

Nonostante le richieste formali avanzate dalle opposizioni e il sollecito promosso nei giorni scorsi da un cartello di associazioni locali, le riunioni dell’assise cittadina non saranno trasmesse in diretta streaming. La possibilità di consentire la fruizione digitale ai cittadini è sfumata a causa della ferma opposizione del sindaco Vincenzo De Luca, che ha bloccato la proposta.

Le opposizioni attacca sullo streaming: “La maggioranza dei capigruppo era favorevole”

Sull’esito del confronto è intervenuto il consigliere comunale Franco Massimo Lanocita: «È stata una conferenza dei capigruppo soddisfacente, eccezione fatta per la questione dello streaming che ci lascia fortemente insoddisfatti. Il sindaco ha negato immediatamente questa possibilità, nonostante la maggioranza degli interventi si fosse espressa a favore dell’iniziativa. Esiste quindi una maggioranza di capigruppo favorevole all’uso dello streaming».

Lanocita ha poi precisato i dettagli organizzativi concordati: «La conferenza ha proceduto con estrema concretezza. Ci è stato rappresentato che entro l’otto settembre si rischiava di non avere un numero sufficiente di presenze perché molti consiglieri hanno scelto settembre per le vacanze. Ci siamo fatti carico di questa condizione e abbiamo stabilito che la seduta si terrà dopo il 21 settembre.

Entro l’otto, comunque, il Consiglio sarà formalmente convocato e conosceremo la data certa e i punti all’ordine del giorno. Tra questi, ci interessa in modo particolare l’atto di indirizzo sull’urbanistica per la tutela del territorio dal consumo di suolo».