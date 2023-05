Consegnati i lavori del nuovo stadio Sant’Anna a Battipaglia

L’Amministrazione Francese ha raggiunto un importante traguardo nella riqualificazione del quartiere Sant’Anna grazie all’assessore Pietro Cerullo, che ha presenziato all’incontro con la ditta R&S Costruzioni Generali srl, aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del complesso sportivo “Sant’Anna”.

Il progetto

Il progetto, finanziato per oltre 700mila euro nell’ambito del Piano operativo “Sport e Periferie” del ministero per le Politiche giovanili e lo sport, è stato ulteriormente supportato dal Comune con un finanziamento di 300mila euro.

Il nuovo impianto sportivo avrà una capienza di 3.500 spettatori e rappresenterà una svolta per il quartiere Sant’Anna, che da anni soffre di una carenza di strutture sportive adeguate. Grazie a questa importante iniziativa, sarà finalmente possibile offrire ai giovani e agli sportivi del quartiere un luogo moderno e funzionale dove praticare sport e attività ricreative.

I nuovi progetti in programma

Ma la riqualificazione del quartiere Sant’Anna non si ferma qui: l’Amministrazione comunale, guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, ha programmato anche la realizzazione di un campo in erba sintetica, che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta sportiva del quartiere. Grazie a queste iniziative, il quartiere Sant’Anna si appresta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport e un esempio di rigenerazione urbana virtuosa per l’intera città.