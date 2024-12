Le festività Natalizie rappresentano l’occasione per programmare viaggi alla scoperta delle bellezze della Regione Campania e dunque anche del Cilento.

Una partenza un pò in sordina per quanto riguarda le prenotazioni ma, secondo quanto affermato dal presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi si conferma una scelta vincente per tutto il territorio.