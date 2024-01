Confesercenti Vallo di Diano: al via il bando per la concessione di contributi per sistemi di videosorveglianza digitale

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul Bando per la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale, rivolto alle Micro, Piccole o Medie imprese con sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Salerno.

L’investimento

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Salerno ammontano a 400.000 euro. L’investimento deve essere minimo di 1.000 euro. Il contributo è pari al 50% della spesa, fino ad un max di 1.500 euro.

Il contributo potrà essere richiesto attraverso la la piattaforma telematica, dalle ore 9:00 del 15 gennaio 2024 e fino a esaurimento delle risorse, in modalità clickday.

Le dichiarazioni

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – siamo sempre accanto alle piccole e medie imprese del territorio e anche in questo caso offriamo servizi importanti come la predisposizione ed analisi documentale e l’invio e monitoraggio della richiesta del contributo. L’obiettivo è quello di incentivare la sicurezza delle nostre attività soprattutto a seguito dei tanti furti che si stanno verificando negli ultimi mesi. Siamo dunque a disposizione per dare qualsiasi delucidazione in merito”.

Lo sportello Confesercenti

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.