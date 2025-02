Concorso multimediale “Incontrarti a Teggiano – alla tavola della Principessa Costanza”: il 23 febbraio la premiazione

I giochi sono ormai fatti: tutti i giurati del Concorso Multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza” hanno espresso il proprio giudizio, decretando i vincitori che saranno resi noti domenica 23 febbraio. L’attesa è dunque alta per la cerimonia di premiazione che si terrà alle ore 11:00 presso il Complesso della Santissima Pietà di Teggiano. In una delle più suggestive “location” della Città D’Arte del Vallo di Diano, eccezionalmente, sarà riaccesa per qualche ora la magica macchina del tempo che ogni estate, dall’11 al 13 agosto, trasforma il centro storico di Teggiano in un autentico borgo medievale, rievocando i festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, e Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, Duca di Urbino. La cerimonia di premiazione sarà infatti arricchita da una significativa presenza di dame e cavalieri in costume, con in prima fila il Principe Antonello Sanseverino e la Principessa Costanza, accompagnati da Sbandieratori, Musici e Tamburine che accoglieranno i presenti.

Lo spettacolo è dunque assicurato, e farà da degna cornice alla conclusione del concorso multimediale organizzato dalla Pro Loco Teggiano con il fondamentale supporto della Fondazione Banco di Napoli. L’iniziativa, che ha rappresentato una delle grandi novità dell’edizione 2024 della kermesse medievale, ha invitato i partecipanti a raccontare attraverso fotografie, video e saggi giornalistici l’anima di uno degli eventi di rievocazione storica più importanti d’Italia.

Tre sezioni, tre racconti dell’evento

I partecipanti hanno potuto concorrere in tre categorie: Fotografia, Video e Saggio Giornalistico. I vincitori di ciascuna categoria saranno premiati con un riconoscimento in denaro del valore di 500 euro, un segnale concreto dell’impegno della Pro Loco Teggiano e della Fondazione Banco di Napoli nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. Le opere in gara sono visionabili sulla pagina Facebook “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Una giuria d’eccezione

A valutare le opere in concorso è stata una giuria composta da professionisti di grande esperienza: Alessandra Barone, giornalista del Tg1, Angelo Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, Eduardo Scotti, giornalista de “La Repubblica” e Massimo Pica, stimatissimo fotoreporter campano. A rappresentare la Pro Loco Teggiano il presidente Biagio Matera. Dopo un attento lavoro di selezione, la giuria ha individuato i vincitori, che saranno svelati durante la cerimonia di premiazione.

Emergono anche i primi commenti dei membri della giuria, che confermano la validità delle opere in gara: “È con vivo piacere e grande interesse -sottolinea Angelo Raffaele Marmo– che ho partecipato alla giuria del Premio. È stato davvero impegnativo e allo stesso tempo proficuo dedicarmi alla selezione delle immagini, dei testi e dei video di coloro che hanno partecipato all’iniziativa, meritoriamente organizzata dalla Pro Loco di Teggiano come corollario di quella che è sempre di più una delle più grandi manifestazioni nazionali di rievocazione storica. Complimenti a tutti i partecipanti al concorso”.

Anche il fotoreporter Massimo Pica esprime il suo entusiasmo: “Giudicare i lavori in concorso è stata un’esperienza stimolante e coinvolgente. Ho cercato di individuare quelle che più riuscivano a trasmettere l’atmosfera unica della manifestazione, immergendo lo spettatore in quell’epoca e in quel contesto. Alcuni lavori si sono distinti per la loro capacità evocativa, altri per la tecnica, ma ciò che più mi ha colpito è stata la passione che emerge dalle immagini e dai racconti. Ho vissuto questa esperienza con particolare emozione, anche ricordando il mio amico e mentore, il grande fotoreporter Pasquale Stanzione, che seguiva spesso la manifestazione dedicata alla Principessa Costanza con la sua inconfondibile sensibilità artistica”.

L’invito del presidente Biagio Matera per il 23 Febbraio

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito del Concorso -spiega il presidente Biagio Matera- sia in termini di partecipazione che per i lavori di alto livello ricevuti. La giuria ha avuto un compito difficile nell’individuare i vincitori, tra tante opere di grande qualità. Quest’anno celebreremo la 30^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, e in questa ottica il grande seguito che ha ancora il nostro evento è quasi un miracolo: per questo cerchiamo sempre di trovare nuove iniziative capaci di appassionare un pubblico sempre più vasto. Il Concorso rappresenta uno strumento importante per ampliare la partecipazione e la visibilità dell’evento, anche a livello mediatico, e noi speriamo che questa possa essere solo la prima di tante edizioni, con un successo sempre maggiore. Vi aspettiamo domenica 23 febbraio alle ore 11:00 presso il Complesso della Santissima Pietà, e speriamo di vedervi in tanti perchè le sorprese non mancheranno. Celebreremo i partecipanti al concorso e i vincitori, ma anche l’arte della narrazione e della rievocazione storica“.