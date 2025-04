Concluso a Padula il workshop fotografico “Spirit of Place” guidato da Douglas Beasley

Si è concluso con successo il workshop di fotografia “Spirit of Place”, organizzato dall’associazione Art Center Padula e condotto dal rinomato fotografo statunitense Douglas Beasley. L’evento ha accolto sei fotografi esperti provenienti da diverse città degli Stati Uniti, tra cui Minneapolis (Minnesota), San Antonio (Texas), Portland (Oregon) e Madison (Wisconsin), accompagnati da due assistenti.

Sei giorni di immersione fotografica tra Padula e Teggiano

Il programma intensivo si è svolto nell’arco di sei giorni, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa immersiva attraverso l’esplorazione di luoghi emblematici del territorio, accuratamente selezionati tra le suggestive località di Padula e Teggiano. Art Center Padula ha fornito ai partecipanti le competenze maturate nelle precedenti edizioni e un supporto logistico completo.

Art Center Padula: rigenerazione territoriale attraverso l’arte

Art Center Padula, nata nel 2022, si prefigge lo scopo di promuovere una strategia di rigenerazione dei paesi delle aree interne attraverso l’arte, incentivando un modello di valorizzazione fondato sullo scambio diretto tra artista, luogo e abitante. Non si tratta di un concetto legato al generico fenomeno del turismo, quanto piuttosto alla capacità di facilitare la scoperta dei nostri paesi ad una selezionata comunità artistica internazionale.

Douglas Beasley: focus sull’espressione personale e la visione creativa

Douglas Beasley, fotografo di fama internazionale con una lunga carriera professionale alle spalle, si dedica da anni all’insegnamento. Come fondatore e direttore di Vision Quest Photo Workshops, Beasley conduce workshop che pongono l’accento sull’espressione personale e sulla visione creativa, trascendendo la mera meccanica dell’utilizzo della fotocamera. I suoi workshop si tengono in prestigiosi centri artistici e culturali negli Stati Uniti e in diverse parti del mondo, tra cui Cina, Giappone, Guatemala e Tibet.

“Spirit of Place”: un legame profondo tra luogo, persone e fotografia

Il programma del workshop “Spirit of Place” si è focalizzato sulla creazione di una connessione autentica e profonda con il territorio e le sue genti, con l’obiettivo di tradurre tale legame in espressione fotografica. ”Questo workshop è incentrato sulla creazione di un legame più profondo e autentico con la terra e le persone, per poi imparare a esprimere tale legame attraverso la fotografia. Useremo terra, cielo, acqua e noi stessi per trasformare un’esperienza emotiva in un’esperienza visiva. Dalla nostra base, nella splendida città antica di Padula, trascorreremo del tempo per strada, nelle campagne locali e in altri borghi, in pellegrinaggi fotografici giornalieri. Ci saranno conversazioni quotidiane con Doug, critiche e condivisione di foto del nostro lavoro in corso. Il workshop avrà un ritmo rilassato, adatto al clima del Sud Italia, con ampio spazio alla casualità e alle esigenze individuali, piuttosto che correre in giro cercando di vedere e fotografare tutto senza però connettersi profondamente con nulla.”

Tra i compiti assegnati da Beasley, si è rilevata l’attenzione posta su aspetti personali più che tecnici, come “cercare la bellezza nelle cose ordinarie”, “lavorare con gli spazi negativi” e “mettersi nel mezzo di tutto e dimenticare la propria presenza”. I lavori realizzati dai partecipanti sono stati ispirati dai volti, dai paesaggi e dai dettagli della vita quotidiana di Padula e Teggiano, spesso inosservati.