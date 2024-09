Conclusa l’XI edizione di Ciak si Gita: un progetto innovativo tra cinema ed educazione

Il progetto “Ciak si Gita” ha celebrato la sua undicesima edizione, confermandosi un’iniziativa di grande successo che unisce l’amore per il cinema all’apprendimento. Nato dall’idea del tour operator Francesco Carione e del regista Gianni Petrizzo, questo campo scuola offre agli studenti di tutta Italia l’opportunità di vivere esperienze didattiche innovative, trasformando le tradizionali gite scolastiche in vere e proprie avventure cinematografiche.

Un cinema per imparare

L’obiettivo principale di “Ciak si Gita” è quello di arricchire il bagaglio formativo degli studenti, stimolando la loro creatività e il loro spirito critico. Attraverso la realizzazione di cortometraggi, i ragazzi esplorano diversi temi culturali, storici e artistici legati ai luoghi visitati, sviluppando competenze tecniche e creative. Ogni gita diventa un’occasione per osservare il mondo con occhi nuovi e per raccontare storie attraverso il linguaggio cinematografico.

Percorsi educativi personalizzati

Le destinazioni delle gite sono principalmente nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma il progetto si è esteso anche ad altre città della Campania. Ogni tappa del viaggio è pensata per offrire agli studenti un’esperienza formativa completa, che coinvolge diverse discipline scolastiche. Ad esempio, una visita ai templi di Paestum può diventare l’occasione per scrivere una sceneggiatura ambientata nell’antica Grecia, mentre un’escursione in un parco naturale può stimolare la riflessione sull’importanza della tutela ambientale.

“Ciak si Gita” ha un impatto significativo sugli studenti, favorendo la crescita personale e la capacità di lavorare in gruppo. Grazie a questo progetto, i ragazzi imparano a comunicare in modo efficace, a risolvere problemi in modo creativo e a valorizzare le proprie competenze. Inoltre, l’esperienza del viaggio rafforza il senso di appartenenza al gruppo classe e aumenta l’interesse per le discipline scolastiche.

I Protagonisti del Progetto

Gianni Petrizzo, noto regista cilentano, ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione e nello sviluppo di “Ciak si Gita”. La sua passione per il cinema e la sua capacità di coinvolgere i giovani hanno reso questo progetto un successo. Francesco Carione, tour operator, ha contribuito in modo determinante alla realizzazione delle gite, garantendo un’organizzazione impeccabile e un’esperienza indimenticabile per gli studenti.