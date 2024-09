Conclusa la 20^ edizione della maratona San Giovanni Rotondo – Eboli

Il 14 e 15 settembre 2024, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Free Runner Eboli”, presieduta da Mario Di Donato, si è tenuta la 20^ edizione della “Maratona di San Padre Pio da Pietralcina”, evento con finalità benefiche nella passione per la corsa.

La gara

La gara podistica non competitiva ha preso il via sabato 14 settembre da San Giovanni Rotondo (FG) ed ha visto impegnati gli atleti maratoneti in 20 tappe, attraversando 3 regioni, 4 provincie e 20 comuni, per un totale di 205 km in 22 ore di corsa a staffetta, per poi giungere ad Eboli nella serata di domenica 15 presso la Chiesa di San Bartolomeo, dove gli attleti, dopo la benedizione da parte di S.E. Mons. Alfonso Raimo, Vescoco Ausiliare della Diocesi Salerno – Campagna – Acerno, già Parroco di quella Chiesa, hanno posato la fiaccola rapprsentativa ai piedi della statua di San Pio.

A Campagna, presso il luogo del tragico incidente, la tappa finale è stata preceduta da un momento di preghiera tenuto da Don Virginio Cuozzo, parroco della Chiesa di San Giuseppe e San Michele Arcangelo, in ricordo dei due giovani Carabinieri, nonché di Cosimo Filantropia, anche perché quest’anno gli organizzatori hanno così inteso commemorare il Mar. Francesco Pastore ed il Car. Francesco Ferraro della Stazione Carabinieri di Campagna, deceduti il 6 aprile scorso durante il servizio istituzionale a favore della comunità, e manifestato la volontà di donare il ricavato della raccolta di beneficenza all’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani di Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), consegnando al Comandante provinciale Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, una pergamena simbolicamente attestante la donazione.

Presenti all’evento, con i familiari delle vittime, numerosi cittadini del luogo e il Sindaco di Eboli, Mario Conte.