Concerto di Capodanno a Salerno, il messaggio di Giorgia: “Ci vediamo in piazza”

Giorgia protagonista del capodanno in Piazza della Libertà a Salerno: il countdown è ufficialmente iniziato e sono già migliaia le persone previste per l’evento che si preannuncia essere uno “spettacolo straordinario”.

La carriera di Giorgia

La città è sold out per una delle feste di Capodanno più attese d’Italia. Musica e parole, emozione ed allegria per i salernitani, i turisti ed i visitatori che trascorrono a Salerno le proprie vacanze di Natale e fine anno. L’artista ha inviato anche un video messaggio alla città, invitando tutti in piazza ad aspettare, insieme, l’inizio del 2025. Lo start è previsto alle 20.45 con il dj set di Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika dj. Dalle 22 in poi salirà sul palco l’artista che proporrà alcuni dei suoi più grandi successi “E Poi”, “Strano il mio destino”, “Di Sole E D’azzurro”, “Mangio troppa cioccolata”, “Vivi Davvero”, “Gocce Di Memoria”, “Tu mi porti su”, “Quando Una Stella Muore”, “Oronero”, “Il mio giorno migliore”, “Normale”.

Piazza Libertà sold out

Non mancheranno le sorprese musicali, giochi di luce, momenti di interazione con una piazza magnifica. Una notte speciale, per cui è stata mobilitata una fitta rete: dagli organizzatori, al Comune, alle forze dell’ordine e non solo. Sarà attivato un servizio navette con una frequenza delle corse di circa 20 minuti, dalle ore 13 alle ore 2:00 del 01 gennaio 2025, orario in cui è prevista la partenza dell’ultima navetta dal centro cittadino in direzione stadio Arechi.

Sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà anche in metropolitana, il cui servizio sarà potenziato per l’occasione mediante corse aggiuntive. Il parcheggio di piazza della Libertà sarà interdetto dalle ore 17, circa, per motivi di sicurezza, per poi essere riaperto a conclusione dell’evento. Massima attenzione ai varchi di accesso in piazza, sia in zona Santa Teresa che Stazione Marittima.