Comunità Montane, Luciano: “Quella del Calore Salernitano sarà la prima ad assumere” | VIDEO

Continua il processo di stabilizzazione e di creazione di nuove occupazioni nel settore forestale, presso le Comunità Montane della Campania, a confermarlo Vincenzo Luciano, presidente dell’UNCEM CAMPANIA (Unione Nazionale Comuni e Enti Montani).

La dichiarazione

“La Comunità Montana Calore Salernitano, presieduta dal sindaco di Felitto, Carmine Casella, sarà la prima a procedere alle nuove assunzioni” ha affermato Luciano ai microfoni di InfoCilento. Il presidente dell’UNCEM Campania ha annunciato, inoltre, che anche la Comunità Montana Alburni, presieduta da Antonio Opramolla, sindaco di Serre, proseguirà nel processo di assunzione e potenziamento dei servizi.

Le novità

Di recente il Comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, tramite una delibera di giunta, ha ufficializzato la decisione di uscire dall’UNCEM, ma Luciano ha invitato tutti a rimanere uniti nell’interesse della montagna, per tutelarne le sue infinite risorse: “Aldilà dei rapporti, delle maggioranze e delle minoranze, le Comunità Montane vanno gestite in maniera unitaria. Vorrei lanciare un segnale a chi si sente non partecipe di questi processi straordinari che stiamo mettendo in atto sui nostri territori interni e montani affinché si capisca che per la montagna si lavora tutti insieme. Se continuiamo a parlare di campanilismi e dell’io la montagna non va da nessuna parte” ha continuato Luciano.