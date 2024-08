Comunità Montana Vallo di Diano: Vittorio Esposito nuovo presidente

La Comunità Montana Vallo di Diano, sarà guidata dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Ieri sera il Consiglio generale dell’Ente montano che sulla base del documento programmatico proposto ed approvato da 14 sindaci di altrettanti comuni, tranne il sindaco di Sala Consilina, che va all’opposizione, ha eletto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito alla presidenza dell’Ente, coadiuvato dagli Assessori Attilio Romano, Sindaco di Casalbuono, Michela Cimino, Sindaca di Padula, gli uscenti Gaetano Spano, Consigliere comunale di Sassano, Antonio Pagliarulo, Consigliere comunale di San Pietro al Tanagro.

Ritorno alla guida della Comunità Montana per Vittorio Esposito

A cinquant’anni dalla nascita dell’importante Ente comprensoriale, prima volta nella sua storia, c’è il ritorno alla presidenza di un amministratore che già aveva svolto tale incarico; infatti il Sindaco Esposito è già stato presidente dal 2002 al 2008. Un ritorno dunque, un momento delicato; una nuova sfida per Esposito e per il Vallo di Diano. I sindaci del comprensorio hanno riconosciuto al sindaco Esposito competenza, autorevolezza, lungimiranza e soprattutto quella necessaria esperienza per poter guidare la Comunità Montana che dovrà affrontare la questione degli operai idraulico forestali, con la loro stabilizzazione; la sfida poi della Strategia Aree Interne, tenendo conto che la programmazione 2014-2020, conclusa il 2023 per le Aree Interne ha portato ad investire risorse sul territorio pari a circa 11milioni di euro e che per la programmazione 2020-2027, già finanziata con decreto per le Aree Interne, vede disponibili risorse per 14milioni di euro che potranno beneficiare di circa altri 3milioni di euro (il 20%) se si impegnano in spesa l’80% dei fondi entro il 2026.

Vittorio Esposito che nei prossimi giorni lascerà però la guida del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni alla cui guida sarà candidato il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia.