Comunità Montana Vallo di Diano: Antonio Pagliarulo è il nuovo vicepresidente

Con recente delibera di Giunta, la Comunità montana Vallo di Diano ha individuato la figura del vice presidente. “La scelta è ricaduta all’unanimità sulla figura di Antonio Pagliarulo” riferisce Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana “Da questo momento la squadra è al completo in tutti i suoi ruoli, potendo avvalersi di 4 assessori ed un vicepresidente”.

Le motivazioni

Esposito spiega che la scelta sua e degli assessori Spano, Cimino e Romano è ricaduta su Pagliarulo “per via dell’esperienza maturata negli ultimi anni con il collega Spano ed in particolare per come ha condotto il settore del Turismo che per noi resta fondamentale e strategico. Siamo partiti con lui per la vicepresidente e vedremo poi in seguito se ci saranno turnazioni. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato grande compattezza”.

Un’elezione nel segno della continuità

Proprio il settore Turismo continuerà ad essere determinante nei prossimi anni, all’insegna di una continuità amministrativa che dura fin dalla prima presidenza Esposito negli anni ’90. “Daremo sempre più impulso al settore che negli anni ha raggiunto un ruolo centrale. La Comunità montana ci crede tantissimo, ultima prova in ordine di tempo l’avvio del corso professionalizzante per guide Ambientali Escursionistiche con AIGAE con cui formeremo tante figure che erano un po’ il punto debole dell’offerta turistica valdianese. Ci crediamo al punto di contribuire per il 50% alle spese di iscrizione al corso che sono di 1900 euro. Speriamo che tanti nostri concittadini vi prendano parte e già oggi sappiamo che gli iscritti sono una dozzina sui massimo 20 partecipanti ammissibili”.

Gli interessati all’iscrizione al corso professionalizzante per Guide Ambientali Escursionistiche possono ottenere tutte le info seguendo questo link.