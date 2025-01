Comunità Montana Gelbison e Cervati: Carmine Laurito riconfermato presidente. L’intervista

Stabilità ritrovata e un futuro di impegno per il territorio: Carmine Laurito è stato riconfermato, per la terza volta consecutiva, alla guida della Comunità Montana Gelbison e Cervati. La sua rielezione, arrivata con l’unanimità sul documento programmatico proposto, pone le basi per affrontare con decisione le sfide che attendono l’ente nei prossimi anni.

Le dichiarazioni

“Sono stati mesi difficili, caratterizzati da una certa instabilità politica – ha commentato il presidente Laurito subito dopo la sua riconferma – ma oggi possiamo dire di aver raggiunto il miglior risultato possibile. L’unanimità sul programma dimostra che siamo pronti a lavorare insieme per il bene del territorio”.

Le priorità del terzo mandato

Tra i punti cardine dell’agenda di Laurito spicca l’attenzione per la montagna, cuore pulsante del territorio della Comunità. Una delle iniziative prioritarie sarà poi incrementare il numero di operai idraulico-forestali, garantendo così interventi tempestivi nei territori che necessitano di manutenzione e cura. Un altro tema centrale è rappresentato dal ricambio generazionale all’interno dell’organico dell’ente. Laurito ha annunciato un bando per l’assunzione di otto nuovi dipendenti delle categorie B e C, una misura necessaria per sostituire il personale andato in pensione negli ultimi anni. “Abbiamo aderito a numerose proposte progettuali che stiamo portando avanti con determinazione – ha aggiunto Laurito –. È un lavoro importante, orientato al futuro, che mira a valorizzare le risorse del territorio e a cogliere tutte le opportunità di sviluppo possibili”.