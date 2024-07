Comunità Montana Calore Salernitano verso l’elezione del nuovo presidente

Il 19 luglio alle 18:30, presso la sede della Comunità Montana del Calore Salernitano, sita a Roccadaspide, saranno scelti il nuovo presidente e i componenti della giunta esecutiva.

Il Consiglio Generale, in seduta straordinaria, è stato convocato dal consigliere anziano, come da prassi, Carmine D’Alessandro, amministratore del comune di Magliano Vetere.

Due gli amministratori in corsa per la carica di presidente dell’ente: Carmine Casella, sindaco di Felitto e Antonio Manzi, vicesindaco di Monteforte Cilento. Casella ha proposto come componenti della giunta esecutiva Mario Emanuele Passaro di Trentinara e Gerardo Trotta di Stio, mentre Manzi ha proposto Antonio Buono di Castel San Lorenzo e Francesco Roselli di Piaggine

Fanno parte della Comunità Montana Calore Salernitano i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle dell’Angelo.