Comunità Montana Calore Salernitano: al via al progetto “Smart Land Calore Salernitano”

La Comunità Montana Calore Salernitano, ha sottoscritto il contratto di concessione tra l’ente e la società “Municipia spa” per l’attuazione del progetto di servizi denominato “SMART LAND CALORE SALERNITANO”.

“Dopo una lunga e complessa procedura di gara europea di affidamento, il contratto sottoscritto avvia un processo di attuazione di opere pubbliche e iniziative per circa 130 milioni di euro per potenziare non solo il patrimonio strutturale e infrastrutturale del nostro territorio, ma essenzialmente per avviare e rendere autosostenibile la crescita socio-economica e imprenditoriale dell’intero Comprensorio” hanno fatto sapere dalla Comunità Montana.

Il progetto prevede la costruzione, nell’arco di otto anni del “prodotto-territorio del Calore Salernitano” un capace di attivare processi virtuosi di crescita e il mercato del turismo multiforme delle aree interne, così come programmato con l’Investimento Territoriale Integrato – Calore Salernitano.

“La Società Municipia Spa, senza oneri per la Comunità Montana, garantirà i suoi servizi di alta consulenza per la ricerca e il trasferimento dei finanziamenti pubblici e privati per ottenere i 130 milioni, con cui realizzare circa 180 iniziative costituite da opere pubbliche, attività immateriali e impiantistica strutturale e infrastrutturale. Con questo contratto, si punta ad utilizzare l’elevata competenza professionale del concessionario e la facilitazione nella ricerca dei finanziamenti garantita dal Piano di sviluppo denominato “Investimento Territoriale Integrato Calore Salernitano” (ITI CM CALORE) costruito con il contributo e la delega dei 14 Sindaci del Comprensorio, che è stato oggetto di protocollo di intesa con la Regione Campania” hanno specificato ancora dall’ente presieduto da Angelo Rizzo.