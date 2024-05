Terremoto alla Comunità Montana Calore Salernitano: decade il presidente Angelo Rizzo?

Terremoto al vertice della Comunità Montana Calore Salernitano. Angelo Rizzo, consigliere del comune di Campora e presidente dell’Ente con sede a Roccadaspide, sarebbe decaduto dalla carica. Ciò in seguito alla revoca delle deleghe da parte del sindaco del centro cilentano, Nicola Morrone.

Motivi politici dietro la decisione

Dietro la decisione vi sarebbero motivi di natura politica. Campora, infatti, è uno dei comuni che il prossimo giugno andrà al voto e sabato scade il termine per la presentazione delle liste. In vista di questa data Rizzo avrebbe seguito strade diverse da quelle della maggioranza di cui fa parte, di qui la scelta del primo cittadino Morrone di revocargli l’incarico in seno alla comunità montana, avviando un iter che porterà alla decadenza.

Attesa l’ufficialità

Al momento sulla questione non vi è alcuna comunicazione ufficiale, ma la voce circola con insistenza da ore. Lo stesso Rizzo ha fatto sapere di non aver avuto ancora alcuna notifica di un eventuale provvedimento in tal senso.

In realtà, essendo il comune di Campora chiamato al rinnovo del consiglio comunale, Rizzo sarebbe comunque decaduto dalla carica di presidente della Comunità Montana al termine del suo mandato consiliare. Di fatto, quindi, per l’Ente con sede a Roccadaspide cambierà poco.