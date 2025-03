Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo: stabilizzazione storica per i lavoratori

La Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo ha siglato un accordo sindacale storico con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CIRL, relativo alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli Operai a Tempo Determinato (OTD) dipendenti dell’ente.

Un traguardo storico

Questo processo di stabilizzazione è stato reso possibile grazie alla modifica della Legge Regionale 11/1996, introdotta con L.R. 22/2024. Si tratta di un risultato storico, frutto di un percorso articolato in cui la Comunità Montana, insieme all’UNCEM, ha giocato un ruolo fondamentale per porre fine al precariato dei lavoratori e favorire lo sblocco del turn-over.

Un impegno concreto

L’accordo rappresenta un impegno concreto da parte della Comunità Montana nel valorizzare il lavoro e garantire la stabilità occupazionale dei propri dipendenti. La trasformazione dei contratti a tempo indeterminato offre ai lavoratori maggiori certezze per il futuro e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza all’ente.

Ringraziamenti alle istituzioni

“Questo è un risultato storico, frutto di un percorso articolato in cui la nostra Comunità Montana, insieme all’UNCEM, ha svolto un ruolo cruciale per porre fine al precariato dei nostri lavoratori e favorire lo sblocco del turn-over – ha detto il presidente dell’Ente, Vincenzo Speranza – Un sentito ringraziamento va alla Regione Campania, all’Assessorato all’Agricoltura, al Tavolo di Partenariato Forestale e all’UNCEM, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante traguardo”.