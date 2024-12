Comunità Montana Alento – Monte Stella, Guerra replica ad Apolito: nessun ingresso imminente nell’ente

Nuovi ingressi nella comunità Montana Alento – Monte Stella? Apolito ne è convinto, Luigi Guerra smentisce. A margine del consiglio che ha portato il sindaco di Ogliastro Cilento ad essere eletto presidente, lo stesso Michele Apolito aveva dichiarato che l’ente sarebbe tornato presto ad essere composto da 17 comuni, come in passato, grazie all’ingresso di Torchiara, Castellabate, Montecorice, Casal Velino, Pollica e San Mauro Cilento.

Lo stesso sindaco di Montecorice, Flavio Meola, era già presente all’assemblea, seduto tra il pubblico, come osservatore interessato della seduta. Ma per il presidente sfiduciato, Luigi Guerra, questa possibilità è remota o comunque non imminente.

Le dichiarazioni

“È doveroso da parte mia, smentire le dichiarazioni dell’attuale presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, il Sindaco Apolito, il quale, in una recente intervista, ha affermato che la Regione Campania avrebbe già deliberato l’ingresso di nuovi comuni all’interno della nostra Comunità Montana”, esordisce Guerra.

“In realtà, ad oggi, esiste solo una proposta di legge e nessuna deliberazione ufficiale è stata adottata in merito. Questa affermazione, oltre a essere imprecisa, dimostra un approccio superficiale e distorsivo”, aggiunge.

La proposta dei comuni di rientrare nella comunità montana deve essere valutato da una apposita commissione, quindi ottenere l’ok del consiglio regionale. Un iter lungo che per Guerra e gli altri esponenti della minoranza non è affatto dall’esito scontato.