Comunità Montana Alburni: al via i lavori grazie al nuovo contratto per la tutela del territorio e la lotta contro gli incendi boschivi

Inizieranno oggi i lavori per la Comunità Montana Alburni, grazie all’entrata in vigore di un nuovo contratto della durata di 179 giorni. Il vicepresidente e assessore dell’ente, Vincenzo Luciano, ha comunicato questa importante notizia ai consiglieri della Comunità.

Un primo passo verso la stabilizzazione degli operai

Secondo Luciano, questo nuovo contratto rappresenta un passo fondamentale verso la stabilizzazione degli operai a tempo determinato e mira a garantire occupazione in un settore strategico per la manutenzione e la valorizzazione del territorio, nonché alla lotta contro gli incendi boschivi e alla prevenzione delle calamità naturali.

La Comunità Montana Alburni è impegnata da tempo nella promozione e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della regione, e la nuova assunzione di lavoratori a tempo determinato rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione di questo obiettivo.

L’impegno della Comunità Montana

Inoltre, la lotta contro gli incendi boschivi e la prevenzione delle calamità naturali sono temi molto importanti per la comunità locale, che si è vista spesso colpita da eventi di questo tipo. “È un primo risultato importante verso la stabilizzazione degli operai a tempo determinato” ha fatto sapere Luciano.

