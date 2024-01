Comunità Energetiche rinnovabili: Consac Ies incontra amministratori e cittadini di San Mauro La Bruca

Ieri sera Consac IES ha incontrato amministratori e cittadini di San Mauro la bruca per far conoscere l’iniziativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili. La risposta è stata di grande interesse. A breve sarà costituita anche a San mauro La Bruca una nuova Comunità Energetica, in linea con le indicazioni europee che incentivano fortemente la transizione energetica verso le fonti rinnovabili.

L’iniziativa di Consac IES

Consac IES, presieduto dall’avvocato Antonio Bruno e diretto dall’ingegnere Felice Parrilli, continua senza sosta nell’attività di affiancamento dei Comuni soci per costituire e successivamente gestire le Comunità Energetiche del Cilento e Vallo di Diano.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili

Una Comunità Energetica è un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, etc.