Comunità Energetica rinnovabile: presentato lo studio di fattibilità a Sant’Arsenio

Si è tenuto, nel pomeriggio di ieri, nell’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio, un incontro pubblico nel corso del quale è stato presentato lo studio di fattibilità della Comunità Energetica Rinnovale che il Comune di Sant’Arsenio intende costituire sul territorio. Il Comune guidato dal sindaco, Donato Pica, è destinatario di un finanziamento della Regione Campania per la redazione dello studio di fattibilità di una CER. Al tavolo dei relatori, accanto al sindaco Donato Pica, l’ingegnere Giovanni Cannoniero, Responsabile dell’Area Tecnica I del Comune di Sant’Arsenio, la dott.ssa Lisa Battaglin, Sales Specialist Smart Services della “City Green Light Srl” , la società a cui è stata affidata la redazione dello studio di fattibilità.

Nel corso dell’incontro è stato spiegato cosa si intende per Comunità Energetica, quali sono i benefici in termini ambientali ed anche economici per i soggetti che risponderanno alla manifestazione di interesse con scadenza il prossimo 15 Dicembre 2023.

Nel corso dell’incontro è intervenuto, in rappresentanza della Banca Monte Pruno, anche il dott. Michele Femminella (Resp. Area Territoriale Vallo di Diano/Potenza/Alburni Cilento). L’istituto di credito ha da poco costituito la sua prima Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale a Calvanico/Valle dell’Irno

Presenti anche i consiglieri comunali, tra cui il consigliere delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito, il quale seguendo l’invito del sindaco Pica, e dei partecipanti al tavolo dei relatori, ha spronato le aziende, le associazioni e le realtà non profit attive sul territorio a partecipare al progetto che rappresenta una grande opportunità per il comune di Sant’Arsenio.

Presenti anche diversi titolari di attività imprenditoriali di grande importanza sul territorio comunale, ma anche singoli cittadini interessati a conoscere le peculiarità ed i benefici di una Comunità Energetica Rinnovabile.