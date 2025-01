Comunità del Parco, Valiante: “Nessun accordo con il centrodestra”. L’intervista

Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere, interviene per chiarire le polemiche che hanno animato il dibattito sull’elezione del presidente della Comunità del Parco, respingendo con fermezza le insinuazioni di presunti accordi trasversali con il centrodestra.

Le dichiarazioni

L’accusa, secondo cui alcuni sindaci del PD avrebbero stretto un’intesa con esponenti del centrodestra per sostenere la candidatura di Raffaele Mondelli, è stata definita da Valiante come “priva di fondamento e strumentale”. “Non c’è stato alcun accordo trasversale – ha dichiarato – chi continua a diffondere queste informazioni speculative lo fa senza fondamento”.

Il confronto interno al PD

Valiante ha sottolineato che il sostegno a Mondelli non rappresenta una rottura con il partito, ma piuttosto l’espressione di una visione politica diversa: “Non si tratta di spaccature, un partito è una cosa seria, dove si discute, si portano idee, e io al momento non vedo niente”. Secondo il sindaco di Cuccaro Vetere, il vero problema è la mancanza di un metodo politico che permetta di affrontare le divergenze in modo costruttivo.