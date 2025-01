Comunità del Parco, gli auguri a Stefano Sansone di Pd e FdI

Il coordinatore dell’area Cilento Nord Modesto Del Mastro sottolinea i contrasti nel Pd: “a poco è servito il vertice del sostituto del viceré” “Auguri di buon lavoro a Stefano Sansone, eletto stasera alla guida della Comunità dei Sindaci del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sono sicuro che Stefano saprà svolgere al meglio il delicato compito che i suoi colleghi amministratori gli hanno affidato”. Lo ha dichiarato l’Onorevole Piero De Luca dopo l’elezione del primo cittadino di Ascea, Stefano Sansone, al vertice della Comunità del Parco.

“Il neo Presidente Sansone, con il quale ho già avuto modo di confrontarmi – prosegue il deputato – è un giovane amministratore dotato di grande competenza nonché disponibilità al dialogo e al lavoro di squadra. Sono i presupposti fondamentali per sostenere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e rilanciarne progetti ed interventi affinché possa essere sempre più volano di sviluppo e valorizzazione di un’area straordinaria, patrimonio ambientale che in tanti ci invidiano.

Al Presidente Sansone e a tutta la Comunità del Parco, rinnovo un in bocca al lupo per il lavoro che li attende, continuando ad assicurare da parte mia la massima attenzione e vicinanza alle esigenze di questo importante e decisivo Ente”.

Il messaggio di Fratelli d’Italia

Messaggio di auguri per il neo presidente anche da parte di Modesto del Mastro, coordinatore dell’area Nord di Fratelli d’Italia: “ha vinto democraticamente e auspichiamo che il suo sia un impegno che porti ai frutti sperati. Ovviamente c’è da fare un’analisi e cioè che le scelte calate dall’alto non sono più ben accette in questo territorio”.

Poi mette in evidenza i contrasti tra i Dem: La spaccatura all’interno del Partito Democratico è palese – aggiunge Del Mastro – a poco è servito il vertice del sostituto del viceré inviato in terra cilentana come un ambasciatore che, a dispetto dal vecchio adagio, qualche pena l’ha portata. Il voto alla Comunità del Parco sia da monito per il futuro, per le forze politiche che da sempre hanno visto il Cilento come solo territorio di conquista preelettorale e nulla più”.

Un pensiero va anche all’elezione del vicepresidente: “Giuseppe Orlotti saprà essere un buon garante nel suo ruolo. Ottima espressione del centrodestra che si farà valere”. Nel merito, interviene anche il coordinatore Cilento Sud Giampiero Nuzzo: “Auguri di buon lavoro al neo presidente Stefano Sansone di cui ho apprezzato la disponibilità a lavorare e collaborare in modo unitario per il territorio. Questa elezione ha però espresso un dato politico importante – dice – la spaccatura, con due candidature, che si è verificata per la prima volta all’interno del PD nell’era De Luca, evidentemente non più in grado di controllare del territorio”.