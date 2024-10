Comuni insieme per la promozione dei castagneti: chiesto il riconoscimento dell’ eco-museo “Castanea”

Comuni ed Enti del Cilento insieme per la promozione di una rete territoriale per la valorizzazione di un ecomuseo a cielo aperto, tra boschi e castagneti, denominato “CASTANEA“; si tratta di Roccadaspide (capofila), Sicignano degli Alburni e Stio, l’Ente PNCVDA ed il Consorzio del Marrone di Roccadaspide IGP, che hanno deciso si costituire un parternariato in quanto presentano sui rispettivi territori grandi estensioni di castagneti che danno luogo ad una produzione importante di castagne, una risorsa fondamentale per l’economia locale.

Gli obiettivi

I comuni in questione intendono avviare la procedura pubblica di riconoscimento della qualifica di ecomuseo presente in Campania, partecipando ad apposito avviso regionale. L’obiettivo è quello di istituire un ecomuseo diffuso sul territorio denominato “CASTANEA” inteso come “una porta aperta sugli ambienti di vita tradizionale e su un patrimonio naturalistico e storico-artistico degno di tutela e valorizzazione, di questa area del Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano”.

Si punta a favorire presso la rete di comuni costituita, la creazione di un sistema di offerta di qualità accreditando, con l’utilizzo del brand predisposto, esercizi dediti alla valorizzazione del prodotto; saranno programmate inoltre azioni volte alla fruizione del patrimonio paesaggistico ed ambientale locale anche mediante pratiche sportive all’aria aperta, escursioni naturalistiche, visite guidate, promuovendo anche la conoscenza delle tradizioni contadine e dell’artigianato locale.